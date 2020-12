Îngheţarea salariilor bugetarilor: reacţii la cald ale profesorilor ieşeni Declaratia premierului Florin Citu cu privire la faptul ca salariile bugetarilor vor fi inghetate la nivelul actual si ca nu vor exista majorari in noul an a trezit nemultumiri in randul profesorilor, ale caror salarii ar fi trebuit sa fie majorate din ianuarie. Astfel, pe grupurile de discutii destinate cadrelor didactice, multi dintre profesori au amenintat cu proteste sau cu faptul ca nu se vor intoarce la catedra din ianuarie, un numar mic dintre membri (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

