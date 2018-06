ING Bank România anunţă schimbări în echipa de management ING Bank Romania anunta schimbari in echipa de management, respectiv Thomas Bernert va ocupa functia de Chief Risk Officer (CRO), iar Serge Offers va fi numit director financiar (CFO), potrivit unui comunicat al bancii. "După 4 ani de succes în ING Bank România, Ronald Oort este desemnat Chief Risk Officer (CRO) în ING Spania, unde îşi va începe activitatea din 1 august 2018. Ronald va fi succedat de Thomas Bernert, în prezent Co-Director al Trezoreriei de Grup. De asemenea, Serge Offers va fi numit în rolul de Director Financiar (CFO) al ING… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

