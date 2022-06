Stiri pe aceeasi tema

- Sentința definitiva in dosarul in care fostul șef al Poliției Locale Oradea, Paul Kover, a fost acuzat de tentativa de omor, dupa ce a incercat sa-și ucida fosta soție. Daca in prima instanța, Kover a fost condamnat la 8 ani și 8 luni, instanța de apel i-a redus pedeapsa la cinci ani de inchisoare cu…

- Fostul viceprimar PNL Dan Diaconu a anunțat ca organigrama Primariei Timișoara a fost din nou suspendata de instanța. Aceasta a treia varianta de organigrama a fost votata in luna martie in consiliul local. „Organigrama Primariei Timisoara cu numarul 3, concursurile si dispozitiile aferente suspendate…

- Fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, este bun de plata, dupa ce magistrații din cadrul Tribunalului Iași au respins in data de 13 mai acțiunea sa in contradictoriu cu firma Profile Business Consulting SRL, in proces fiind implicata și firma Siveco. Acum, fostul lider liberal ieșean trebuie…

- Fostul edil al Sectorului 4, actual edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat, joi, definitiv, de magistrații CAB la patru ani de inchisoare cu executare pentru abuzul in serviciu de care a fost acuzat de anchetatorii DNA și care a condus catre cea mai mare tragedie postdecembrista.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a afișatastazi sentința in dosarul 95/43/2019 și a menținut sentința Curții de Apel Targu Mureș, care a anulat, ca prima instanța, ordinele ministeriale prin care s-a dispus, in 2018, reinfiintarea Liceulului Teologic Romano Catolic "II Rakoczi Ferenc" din Targu Mureș.…

- Potrivit presei locale, lui Arsene i-au fost interzise dreptul de a candida și de a fi ales in funcții publice. Instanța a mai decis confiscarea a 80.000 euro și 150.000 lei, menținerea sechestrului asigurator pe mai multe bunuri, relateaza G4Media.ro.Decizia Curții de Apel Bacau vine dupa 4 ani de…

- Sentința definitiva, data luni, de Curtea de Apel Timișoara, in procesul prin care sindicatul angajaților municipalitații a blocat concursul pe posturi. Dominic Fritz și Consiliul Local Timișoara au pierdut recursul, astfel ca ramane suspendat concursul organizat in luna ianuarie 2022 de Primaria Timișoara…

- Consilierul local Radu Țoanca de la PSD a anunțat, joi , ca Agenția Naționala a Funcționarilor Publici acerut la Tribunalul Timiș anularea concursului organizat de administrația Fritz pentru funcția de gradinar șef al Timișoarei, „Sfidarea legilor și procedurilor administrative la care asistam de un…