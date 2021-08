Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul boxer filipinez Manny Pacquiao, revenit dupa doi ani in ring si aflat poate la ultimul meci din lunga sa cariera, a fost invins la puncte de cubanezul Yordenis Ugas, care pastreaza centura WBA la categoria welter, sambata la Las Vegas, transmite AFP. Pacquiao, in varsta de 42 de ani, a suferit…

- Standard Liege a invins, duminica, in deplasare, cu 1-0 (0-0), echipa Beerschot, in etapa a IV-a a campionatului belgian de fotbal. Brazilianul Joao Klauss a marcat, in minutul 64, din pasa lui Denis Dragus. Holzhauser (Beerschot) a ratat un penalti, in minutul 71, potrivit News.ro.…

- Un barbat din Nevada a murit din cauza coronavirus și ironia face ca ultimul mesaj pe care l-a trimis soției sale sa fie "Trebuia sa-mi fac nenorocitul ala de vaccin". "Avea doar 39 de ani, copiii noștri nu vor avea un tata", povestește tanara sa soție. "Nu poți sa spui ca ești tanar și nu te va afecta…

- Marina Baboi a fost cea mai buna atleta din echipa Romaniei prezenta la Cupa Europei de la Cluj Napoca, competiție disputata la sfarșitul saptamanii trecute și pe care țara noastra a organizat-o in premiera. De fapt, cel mai important eveniment atletic gazduit de Romania dupa 1989, o competiție care…

- Nationala de fotbal a Braziliei a invins vineri seara cu scorul de 2-0 reprezentativa Ecuador, in preliminariile sud-americane ale CM 2022 din Qatar, obtinand cea de-a cincea sa victorie din tot atatea meciuri. La Porto Alegre, Richarlison a deschis scorul in minutul 64 dupa o pasa primita…

- China a mutat la Dubai ultimele meciuri din Grupa A a fazei a II-a a preliminariilor asiatice ale CM-2022 pe care le organiza, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro. China a invins, duminica, scor 7-0, reprezentativa din Guam si ocupa in acest moment locul…