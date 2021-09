Un comitet consultativ al Food and Drug Administration (FDA) a decis vineri impotriva unei a treia doze de vaccin anti-Covid-19 Pfizer/BioNTech pentru toate persoanele cu varsta de 16 ani și peste, o mișcare care este interpretata și ca un meci pierdut de administrația Joe Biden. Acesta din urma a anunțat o campanie de rapel pentru […] The post Infrangere pentru Biden. A treia doza de vaccin Pfizer, respinsa la vot first appeared on Ziarul National .