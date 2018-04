Circulatia rutiera este oprita pe DN 7C Transfagarasan, pe ambele sensuri de mers, din cauza incendiului de vegetatie produs la kilometrul 57, in comuna Arefu, judetul Arges, si a caderilor de pietre pe carosabil, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).



Potrivit sursei citate, se estimeaza ca traficul sa fie reluat in conditii normale in cursul diminetii de luni, in jurul orei 8,00.



Un incendiu de vegetatie s-a produs duminica pe Transfagarasan, in comuna Arefu, in zona cetatii Poenari.



Un elicopter de la Iasi a fost…