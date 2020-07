Stiri pe aceeasi tema

- Turismul reprezinta doar 1,5% din PIB-ul statului roman, prin urmare, industria nu a fost considerata una dintre prioritațile naționale in relansarea economica. In acest context, hotelierii și alți reprezentanți din domeniu au luat exemplele din...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, nuanteaza acuzatiile pe care l-a facut privitoare la "manipularea" datelor legate de imbolnavirile cu COVID-19. "Nu neaparat trebuie sa minti sau sa falsifici teste ca sa manipulezi, si prin omisiune poti minti”, afirma Ciolacu.Marcel Ciolacu…

- Afirmațiile false care îi îndemnau pe oameni „sa bea înalbitor sau alcool pur pentru a se vindeca de infecțiile cu coronavirus”, în condițiile în care înalbitorul și alcoolul pur pot fi foarte nocive, ori vandalizarea antenelor 5G în urma teoriilor…

- Este binecunoscuta aceasta fraza atribuita lui Andre Malraux: „Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”, chiar daca insusi Malraux, in „Hotes de passage” (Gallimard, 1975), intr-un dialog cu personajul imaginar Max Torres, neaga ca ar fi spus asa ceva: „Mi-au pus in gura: secolul XXI va fi religios.…

- Riscul de a te infecta cu noul coronavirus intr-un avion nu este „mai mare decat riscul oriunde in alta parte”, este de parere CEO-ul Southwest Airlines, cea mai mare companie aeriana low-cost din Statele Unite.

- Victor Socaciu: „Sunt la mine acasa, in comuna Cornu. Sunt un cetatean model. Nu am iesit deloc din casa, de cand s-a interzis acest lucru. Merg doar pana in gradina. Atat. Astazi, pe 2 mai , ar fi trebuit sa fiu la mare. La Vama Veche. Aveam un recital aranjat acolo inca din luna ianuarie. S-a anulat…

- Focar de infecție cu coronavirus, chiar la intrare in București. Conform presei locale, acolo ar exista un numar mare de cazuri de bolnavi cu coronavirus, fiind de altfel o zona populata cu romani sau romi reveniți de peste hotare."Informațiile primite pe surse de ziardebragadiru.ro arata…

- CA LA NOI, LA NIMENI…. Coronavirusul a pus la grea incercare agentiile turistice din tara noastra. Unii turisti isi reprogrameaza vacantele, iar altii cer banii inapoi. Desi in aceasta perioada, majoritatea agentiilor lucreaza mai mult, dar pentru rambursari, o agentie de turism din Vaslui isi someaza…