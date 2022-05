Stiri pe aceeasi tema

- Inflația a ajuns la 13,8% in luna aprilie, potrivit Institutului Național de Statistica, mult peste așteptarile BNR, care estima ca inflația va ajunge la 12% la jumatatea anului. Inflația in aprilie a crescut cu aproape trei procente fața de luna martie, cand a fost 10,15%. In luna februarie, rata anuala…

- ROBOR la 6 luni a ajuns la 5,28%, iar cel la un an la valoarea de 5,36%, potrivit datelor publicate joi de Banca Naționala a Romaniei. Valoarea ROBOR la 3 luni este cea mai mare din ultimii 9 ani. Pe 29 martie 2013 indicele a depașit acest prag, fiind cotat la 5,2%.La inceputul anului 2021, ROBOR se…

- Rata de crestere negativa a ratat chiar si estimarea modesta a Dow Jones, privind o crestere de 1% pentru primul trimestru. In ciuda datelor dezamagitoare, pietele au acordat putina atentie raportului, actiunile si obligatiunile fiind in mare parte in crestere pe Wall Street. O parte din scaderea PIB-ului…

- Indicele preturilor de consum din Marea Britanie s-a situat in martie la 7%, comparativ cu 6,2% luna anterioara, acesta fiind cel mai ridicat nivel incepand din 1992, a anuntat, miercuri, Oficiul National de Statistica (ONS), citat de agentia EFE.Cresterea inflatiei a venit ca raspuns la majorarea…

- Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei in 2022, cu 2,4 puncte procentuale fata de previziunile din ianuarie, la 1,9%, avertizand ca riscurile de incetinire, legate de razboiul din Ucraina si evolutia variantelor de Covid-19, sunt ridicate, potrivit unei actualizari…

- In luna februarie 2022, comparativ cu luna februarie 2021, ”inflația industriala” a fost de 43,8%, de aproape 5 ori mai mare decat inflația la consumator – IPC (8,5%), a transmis ieri Institutul Național de Statisca, potrivit Hotnews. Pe piața interna, creșterea a fost de 57,6%, in timp ce indicele…

- Comparativ cu luna anterioara, preturile de consum au scazut cu 0,1%, ceva mai putin decat se asteptau economistii intr-un sondaj Reuters. Inflatia anuala era asteptata sa ramana la 5,4%. Cresterea anuala de 5,4% a preturilor de consum din decembrie a fost cea mai mare din 1992, iar Banca Angliei a…

- Creșterea prețurilor se va accelera. Banca Naționala a Romaniei (BNR) se așteapta ca inflația sa treaca de 11% in perioada aprilie-iunie, adica dupa expirarea masurilor de plafonare și compensare a facturilor la gaze și energie electrica. Scumpirile vor continua și in primele luni de vara, perioada…