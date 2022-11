Stiri pe aceeasi tema

- Inflația, din analizele de pana acum, va fi in scadere incepand din 2023, spune premierul Nicolae Ciuca. El afirma ca motivul ar fi rezolvarea problemelor legate de asigurarea energiei și a gazelor, care impacteaza cel mai mult pe inflație.

- ”La Ministerul Mediului s-a facut o analiza cat costa un metru cub de lemne, la Romsilva si pretul mediu pe care ni l-au comunicat in analiza facuta inainte de a lua decizia s-a mentionat 200 de lei pe mc, la lemn, si am considerat ca 400 de lei asigura oarecum celelalte costuri care intra in intreg…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma, vineri seara, ca-si doreste sa construiasca cu liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca, dar nu mai vrea ca social-democratii sa fie atacati si sa se ceara inlocuiri de ministri ”pe nedrept”. Liderul PSD a reiterat ideea ca datoria publica enorma nu a fost generata…

- "Aș putea și am curajul, nu știu ce o sa pațesc, sa dau din casa, chiar de (la discuțiile de N.R.) astazi (joi - N.R). Am avut o discuție mai aplicata cu premierul Nicolae Ciuca și cu colegii din PNL legat de aceasta problema a pensiilor, pornind de la solicitarile care vin din teritoriu. Este clar…

- Veniturile pensionarilor vor fi majorate de la 1 ianuarie 2023 in raport cu rata inflatiei, a anuntat joi premierul Nicolae Ciuca, care a precizat apoi ca rata inflatiei a depasit deja 15%, informeaza Agerpres.„Am discutat acest subiect si, analizand toate datele de inflatie, putem cu totii sa vedem…

- "Au inceput discuții in ceea ce privește bugetul pe anul viitor. Am spus ca e prima data in istorie cand incepem discuțiile ca sa votam bugeul in noiembrie. In acest moment premierul colecteaza de la toți miniștrii un draft intreg cu date cu care se va merge la Bruxelles sa negociem. E posibil ca și…

- Noul mecanism de calcul al impozitelor si taxelor locale ar putea fi prorogat, in functie de decizia care va fi luata in Coalitie, a declarat premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Precizam ca potrivit Ordonanței creșterilor de taxe (OG 16/2022), impozitele pe cladiri vor crește din 2023 de 2 ori…

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 24 august, la Digi24, ca este convins ca se va respecta protocolul votat de actuala coaliție in noiembrie 2021, care prevede ca in mai 2023 se va face rotația la Guvern intre PSD și PNL, iar Marcel Ciolacu va fi premier.„Presedintele partidului,…