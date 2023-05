Stiri pe aceeasi tema

- Inflația in Republica Moldova a coborat in luna aprilie la 18,1%, fiind in scadere cu 3,88% comparativ cu luna martie, anunța Biroul Național de Statistica. Potrivit BNS, preturile medii de consum au crescut in aceasta luna cu 2,2%. Acest lucru a fost determinat de majorarea preturilor la produsele…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5%, iar toate bursele majore si majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu negativ. Actiunile companiilor producatoare de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 1,4%. In schimb, actiunile tehnologice au contrazis tendinta descendenta…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 14,53% in martie 2023, de la 15,5% in februarie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 21,56%, cele nealimentare cu 11,06%, iar serviciile cu 10,83%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS ), date azi publicitatii.„Indicele…

- Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, a coborat la 14,5%, de la 15,5% in februarie, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).”Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este 101,01%. Rata…

- Vadim Rața, 29 de ani, mijlocașul Voluntariului, a marturisit ca este intristat de faptul ca și romanii, ca și moldovenii, sunt nevoiți sa-și abandoneze copiii pentru a munci pe bani mai mulți in Occident și ne atrage atenția: „Aveți voi mai multa grija de țara voastra, parca nu realizați de minunata…

- In perioada 8-10 martie curent, directorul Departamentului european al Fondului Monetar Internațional (FMI), Alfred Kammer, va efectua o vizita la Chișinau. Potrivit FMI, Alfred Kammer va avea intrevederi cu șefa statului Maia Sandu, prim-ministrul Dorin Recean, miniștrii responsabili de gestionarea…

- Indicele preturilor de consum, care masoara un cos larg de bunuri si servicii comune, a crescut cu 0,5% in ianuarie, ceea ce a dus la o crestere anuala de 6,4%. Economistii chestionati de Dow Jones au anticipat cresteri respective ale preturilor de 0,4% si 6,2%. Excluzand preturile volatile ale alimentelor…