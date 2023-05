Inflația a scăzut la 11,23 % în aprilie Rata anuala a inflatiei a scazut la 11,23% in aprilie 2023, de la 14,53% in martie 2023. Institutul National de Statistica arata ca marfurile alimentare s-au scumpit cu aproape 20%, cele nealimentare cu aproape 6 %, iar serviciile cu peste 10 %. Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, […] Articolul Inflația a scazut la 11,23 % in aprilie apare prima data in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

