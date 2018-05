Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel bolnav, internat la Spitalul Clinic de Urgența pentru copii „Marie Curie” le-a fotografiat, de-a lungul a catorva luni, pe mai multe infirmiere ale spitalului, care ii spala și ii lustruiesc mașina Mihaelei Balgradean, șefa secției Nefrologie Pediatrica. In imagini se vede clar cum femeile…

- Este ancheta penala dupa deszapezirea care a ranit mai multi oameni intr-o statie de tramvai din Capitala. Tanara filmata in timp ce este aruncata de valul de zapada a depus plangere la Politie. Are dureri si spune ca viata i-a fost pusa in pericol, pentru ca a fost aruncata pe sosea, in fata masinilor.…

- Intamplare nefericita pentru un sofer din Maramures care si-a rupt efectiv masina in doua dupa ce a trecut printr-o groapa care era acoperita cu apa. Imagini incredibile au fost surprinse pe DJ 186 Vadu Izei – Sacel, pe raza localitatii Barsana, scrie vasiledale.ro . Un șofer a intrat in plin intr-un…