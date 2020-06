Stiri pe aceeasi tema

- In baza probatoriului administrat, politistii au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar de 25 de ani, din Cavnic, cercetat pentru comiterea de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Pe numele acestuia politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor…

- Universitatea din Pennsylvania a lansat un program de antrenare a cainilor in ideea de a-i transforma in detectori ai persoanelor infectate cu SARS-COV 2. Ideea specialiștilor e sa vada daca animalele pot detecta cazurile de COVID-19, la fel cum pot mirosi drogurile. Centrul veterinar al celebrei universitati…

- Personalul de la Centrul de Recuperare Sasca Mica care a primit rezultat negativ la prima testare va fi retestat vineri, 24 aprilie. Acest lucru se intampla pentru ca sambata, 25 aprilie, acești angajați urmeaza sa se intoarca in familie.Conducerea DGASPC Suceava informeaza ca, pe 23 aprilie, au ...

- Un nou focar de coronavirus a izbucnit in județul Arad. Este vorba despre 14 persoane depistate pozitiv la Centrul de Ingrijire și Asistența Pecica. Conducerea DSP Arad a decis testarea in masa, deși procedurile nu prevedeau acest lucru iar rezultatele testelor pentru 14 persoane au ieșit pozitive.…

- La data de 11 aprilie 2020, in jurul orei 20.30, polițiști din cadrul Secției Regionale Poliție Transporturi Brașov au depistat in trafic un barbat, in varsta de 47 ani, care conducea un autovehicul pe str. Fundatura Harmanului din mun. Brașov, jud. Brașov, in timp ce se afla sub influența bauturilor…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a lansat concursul online “Din casa banațeanului” adresat pasionaților de arta și cultura tradiționala care doresc sa contribuie la promovarea patrimoniului cultural banațean. Avand in vedere ca Festivalul-concurs „Lada cu zestre” a fost anulat, dupa incetarea…

- Doua centre de zi din Piatra Neamț, cel pentru copii cu dizabilitați și cel pentru copiii din familii defavorizate, au fost inchise, pe fondul situației de coronavirus. Masura de prevenire a fost luata de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Neamt. Este vorba de Complexul…