- Industria ospitalitații, HORA, cere guvernului ca tichetele de masa pe carduri restricționate sa nu fie inlocuite cu bani, pentru a-i incuraja pe angajați sa ia masa la pranz. Tichetele de masa ar trebui sa ramana emise pe carduri a caror activitate este controlata prin lege, susține organizația care…

- Marcel Boloș, noi informații despre taxe și impozite- Ce masuri fiscale vor fi adoptateMinistrul Finanțelor, Marcel Boloș a oferit noi informații despre masurile fiscale care vor fi adoptate și care, spera el, sa aiba un impact de peste 35 de miliarde de lei Toate masurile sunt discutate punctual…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, inainte de ședința de Guvern, ca iși va asuma raspunderea in Parlament pe pachetul de reforma fiscala. „Imi voi pune mandatul pe masa in Parlament pentru reforme și dreptate sociala”, a spus Ciolacu, precizand ca nu va „ceda un mm indiferent de presiunile celor…

- Doar in acest an au parasit Statistica circa 35 de salariați foarte buni din cauza salariilor mici, iar plecarile vor continua daca Ordonanța pregatita de Guvern cu masuri fiscale va intra in vigoare, a spus Dan Iliescu, președintele Sindicatului intr-o discuție cu HotNews.

- Masurile fiscale din draftul aparut in spațiul public care vizeaza mediul de afaceri nu au fost agreate in coaliție, a anunțat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. „Intotdeauna, un Guvern responsabil trebuie sa țina cont de mediul de afaceri. De data asta, mediul de afaceri invoca anumite aspecte…

- Masuri anunțate de Guvern: fara indemnizație de vacanța pentru bugetari. Schimbari și la diurna de hrana și vouchere de vacanța Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat miercuri lista masurilor avute in vedere de Guvern pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Alaturi de eliminarea unor posturi,…

- Masurile fiscale luate in calcul de Guvern nu trebuie sa impovareze și mai mult contribuabilii, impunandu-se o analiza privind impactul acestora asupra economiei țarii, considera Investitorii Straini.