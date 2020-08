Indonezia - Un vulcan a expulzat o coloană de cenuşă şi fum până la 1.000 de metri altitudine Vulcanul indonezian Sinabung a expulzat duminica un nor de cenusa si fum care a ajuns pana la o inaltime de aproximativ 1.000 de metri, a informat agentia indoneziana de vulcanologie, citata de EFE.



Autoritatile au stabilit un perimetru de securitate de pana la cinci kilometri in jurul craterului din cauza pericolului de eruptie magmatica a vulcanului, situat in nordul Sumatra, una dintre cele mai mari insule din arhipelagul indonezian.



In ultimele saptamani, vulcanul a expulzat mai multi nori de fum, care au ajuns pana in zone populate aflate la distante de pana la 20… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

