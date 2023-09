Indonezia interzice tranzacţiile comerciale pe platformele de socializare, înăsprind reglementările ”Unul dintre lucrurile reglementate este ca guvernul permite ca retelele sociale sa fie folosite doar pentru a facilita promovarea, nu pentru tranzactii”, a spus ministerul intr-un comunicat oficial. Aceasta inseamna ca utilizatorii din Indonezia nu pot cumpara sau vinde produse si servicii pe TikTok si Facebook. Guvernul a declarat ca va interzice, de asemenea, companiilor de retele sociale sa devina platforme de comert electronic, pentru a preveni utilizarea abuziva a datelor publice. Intr-o conferinta de presa de luni, ministrul Comertului Zulkifli Hasan a spus ca ”legatura [intre retelele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

