Indonezia, epicentrul crizei sanitare în Asia, a anunţat un număr record de decese asociate Covid-19 Indonezia, epicentrul crizei sanitare in Asia, cu aproximativ 50.000 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 confirmate zilnic, a anuntat vineri un numar record de decese asociate Covid-19, potrvit news.ro. Pentru ultimele 24 de ore, tara asiatica a raportat 1.566 de decese asociate Covid-19, informeaza BBC. Spitalele sunt suprasolicitate de fluxul de pacienti si de lipsa resurselor, inclusiv oxigen. In plus, apar tot mai multe informatii false despre produse care pretind ca trateaza sau previn boala.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

