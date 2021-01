Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina de coronavirus identificata inițial in Regatul Unit al Marii Britanii s-a raspandit pana in prezent in 33 de țari. Mutația de coronavirus a fost descoperita pe data de 8 decembrie in Regatul Unit al Marii Britanii. Sunt 40 de state care au intrerupt legaturile aeriene și feroviare cu aceasta…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, un numar de 7.043 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 1.938 in Italia, 1.290 in Spania, 167 in Marea Britanie, 125 in Franța, 3.085 in Germania,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, un numar de 7.036 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 1.938 in Italia, 1.283 in Spania, 167 in Marea Britanie, 125 in Franța, 3.085 in Germania, …

- Grupul de Comunicare Strtegica a anunțat ca 7.034 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS–CoV–2 (coronavirus). Situația se prezinta astfel: 1.936 in Italia, 1.283 in Spania, 167 in Marea Britanie, 125 in Franța, 3.085 in Germania, 93 in Grecia, 49 in Danemarca, 36 in Ungaria,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, un numar de 6.862 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 1.934 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 3.018 in Germania, 167 in Marea Britanie,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca 6.852 de romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV–2 (coronavirus). Situația este urmatoarea: 1.934 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 3.018 in Germania, 159 in Marea Britanie, 36 in Ungaria, 28 in Olanda, 2 in Namibia,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, un numar de 6.812 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 2.999 in Germania, 159 in Marea Britanie,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, un numar de 6.770 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 2.999 in Germania, 159 in Marea Britanie,…