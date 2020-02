Stiri pe aceeasi tema

- "Sapte persoane, intre care si un politist sef din cadrul politiei din New Delhi, au murit", a spus Anil Mittal, ofiter in politia din capitala indiana, adaugand ca circa 150 de persoane au fost ranite in violentele de luni, potrivit Digi24. Politia a folosit gaze lacrimogene si grenade de…

- Presedintele american a plecat duminica din SUA pentru o vizita de doua zile in India, unde se asteapta sa fie intampinat de "milioane" de persoane, relateaza AFP. "Sunt nerabdator sa fiu alaturi de poporul Indiei", a spus miliardarul american pe peluza Casei Albe inainte de a pleca in prima sa vizita…

- O adevarata tragedie s-a abatut asupra unei familii din India. O copila de doar trei ani a avut parte de un sfarșit șocant. Fetița a cazut intr-o oala cu mancare in timp ce se afla la o școala din Mirzapur, Uttar Pradesh, India. Potrivit presei internaționale, micuța a murit arsa de vie și…

- Un avion de pasageri s-a prabușit in regiunea Ghazni, sud-vest de Kabul, Afganistan, informeaza bbc.com. Un oficial a declarat pentru media locala ca avionul s-a prabușit și mai apoi a luat foc din cauza unor defecțiuni tehnice. Avionul de pasageri care s-a prabușit in Afganistan ar fi aparținut companiei…

- George Soros pune la bataie 1 mld. dolari pentru lupta impotriva impotriva incalzirii globale și a "dictatorilor" ca Donald Trump și Xi Jinping Miliardarul american George Soros a anuntat ca va investi un miliard de dolari intr-un proiect pentru reteaua de universitati cu scopul de a mobiliza…

- Zeci de oameni au murit și mulți alții au fost raniți duminica dimineața intr-un incendiu care a cuprins o fabrica din Delhi, India, scrie BBC News. Cei mai mulți au murit in urma inhalarii de fum. Incendiul a cuprins cladirea la primele ore ale zilei de duminica, in Anaj Mandi, Delhi, intr-o zona cu…