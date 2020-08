India: Bilanţul deceselor în urma alunecării de teren din statul Kerala a urcat la 42 Bilantul deceselor in urma unei alunecari de teren produse in statul Kerala, din sudul Indiei, a crescut duminica la 42 dupa recuperarea altor trupuri neinsufletite din stratul de noroi si moloz care a ingropat zona de locuinte muncitoresti de pe o plantatie de ceai, a precizat un oficial local, potrivit DPA. Ploile musonice constante au provocat vineri o alunecare de teren pe dealurile Pettamudi din regiunea Idukki, Kerala, iar un rau de noroi si moloz a daramat tabara muncitorilor intr-un moment in care toti acestia dormeau. ''Un numar de 12 persoane au fost salvate vineri, iar pana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

