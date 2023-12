Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Rusa de Fotbal (RFU) a votat impotriva trecerii de la UEFA la Confederatia Asiatica, au anuntat miercuri agentiile de stiri din Rusia. Forul a ales sa ramana in cadrul federatiei europene, in contextul in care Moscova doreste sa progreseze in relatiile cu UEFA, relateaza Reuters.FIFA si…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat astazi ca, in ultimele șase luni, mai mulți lideri europeni au incercat sa inițieze negocieri cu Rusia, cu privire la conflictul din Ucraina, evitand implicarea directa a Kievului in aceste discuții.

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, s-a intalnit joi, la Skopje, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja reuniunii anuale a OSCE, asa cum a procedat si ministrul de externe al Austriei, Alexander Schallenberg. Gestul lor vine in contradictie cu atitudinea afisata de alti omologi…

- Rusia a acuzat miercuri Occidentul ca incearca sa-i obstructioneze participarea la reuniunea ministeriala de la Skopje a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), ce va fi boicotata de Ucraina si de tarile baltice pentru a denunta prezenta sefului diplomatiei ruse, Serghei Lavrov,…

- Rusia nu poate coexista cu actualul "regim" ucrainean si Moscova se va opune NATO atat timp cat va avea nevoie pentru a-si atinge obiectivele, a declarat marti un diplomat cu rang inalt din cadrul Ministerului rus de Externe, relateaza Reuters."Actualul regim este absolut toxic, nu vedem nicio optiune…

- Conflictele și amenințarile mondiale „intaresc” relația dintre Moscova și Beijing, a declarat miercuri Vladimir Putin, la finalul unei intrevederi de trei ore la Beijing cu omologul sau chinez Xi Jinping. „In ceea ce privește impactul factorilor externi și al conflictelor asupra dezvoltarii relațiilor…

- Regatul Unit a acuzat miercuri Rusia ca are in vedere atacarea navelor civile din Marea Neagra folosind mine marine pentru a preveni exportul de cereale ucrainene, transmite AFP, informeaza Agerpres."Informatiile serviciilor(...) sugereaza ca Rusia incearca sa vizeze nave civile care folosesc coridorul…

- Ministerul Apararii de la Moscova a anuntat ca apararea antiaeriana a doborat noua rachete lansate din Ucraina asupra regiunii Belgorod din vestul Rusiei. Regiunea de frontiera Belgorod se invecineaza cu raionul Harkov din estul Ucrainei si a fost atacata de mai multe ori de fortele ucrainene de la…