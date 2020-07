Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Arges a dat vineri 31 iulie sentinta in cazul celor doi batausi din comuna argeseana Merisani care au lasat in iunie 2019 o fiica orfana de tata, dupa ce l-au omorat in bataie, dupa un conflict in trafic, pe Catalin Plaiasu, un om de afaceri din Curtea de Arges. Unul dintre batausi a fost…

- Omul de afaceri Viorel Roman se poate considera norocos dupa decizia de ieri luata de judecatori din Ardeal. Magistratii de la Curtea de Apel Alba au admis apelul declarat de afaceristul iesean sI au dispus suspendarea sub supraveghere a deciziei de condamnat la trei ani de inchisoare. In prima instanta,…

- Primarul comunei Valea Ierii, Gabriel Alexandru Duma, a fost condamnat definitiv de catre Curtea de Apel Cluj, într-un dosar în care a fost judecat pentru abuz în serviciu, în forma continuata. Pedeapsa primita este de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare,…

- Medicul de pe ambulanța care l-a preluat pe Patrick Ekeng, dupa ce acesta s-a prabușit pe teren in timpul meciului Dinamo-Viitorul, a fost condamnata, joi, la un an și șase luni de inchisoare cu suspendare, de Judecatoria Sector 2.Magistrații de la Judecatoria Sector 2 au decis condamnarea…

- Un barbat din Vicovu de Sus, care a calcat in picioare legislatia rutiera si si-a dus inconstienta la extrem, din pacate cu consecinte tragice pentru un alt barbat, a fost condamnat, miercuri, definitiv de Curtea de Apel Suceava. Magistrații acestei instanțe au redus pedeapsa de la 3 ani și 4 luni ...

- ■ anchetatorii au contestat sentinta prin care inculpatul a primit o pedeapsa cu suspendare, iar altul a fost exonerat de raspundere ■ in schimb, s-au acordat daune de peste 400.000 lei ■ Curtea de Apel Bacau va da in cauza o sentinta definitiva ■ Magistratii din cadrul Curtii de Apel Bacau au fost…