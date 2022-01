Incredibil. La Vaslui, o bătrână a primit factură de 6,7 milioane euro la gaze Record absolut pentru factura la gaze primita de pensionarii din Romania: nu mai puțin de 6,7 milioane de euro. Se intampla la Vaslui, una dintre zonele cele mai sarace din Romania, unde o femeie de 70 de ani a primit o inștiințare de plata in suma de 33,5 milioane de lei, adica consumul pentru un aragaz și o centrala folosita doar pentru incalzitul apei, pentru locuința folosindu-se lemne. Pe buna dreptate, nu mica i-a fost uimirea batranei din Vaslui, cand s-a trezit cu o factura la gaze naturale pe care era trecut un consum de 13.625. 177 MWH/mc, de la un index de 1.251 MWH/mc, cat era la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

