Incredibil, la ce post de televiziune a ajuns Mircea Radu! ”Premiera va fi la mijlocul lunii septembrie” Dupa doi ani de concediu, Mircea Radu se intoarce pe micile ecrane. Vedeta anilor 2000 prin emisiunea ”Din dragoste” (Antena 1(dar și realizator și șef al Serviciului de Comunicare, Relații Publice și Protocol al TVR, jurnalistul a ajuns la Metropola TV, unul din posturile cu cele mai mici ratinguri la nivel național, potrivit monitorizarilor. ”M-am intors in televiziune, am semnat și filmat cateva materiale prin Olanda, Germania, Franța. Premiera emisiunii ”Noi, romanii” va ava loc pe la mijlocul lunii septembrie. Ce a fost mult a trecut, mai este foarte puțin. De maine, va dau amanunte pe canalele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

