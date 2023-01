Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza numarului mare de accidente in care sunt implicați motocicliștii, polițiștii vor sa inaspreasca examenul de permis, potrivit Digi24. Astfel, Ministerul de Interne propune ca examenul sa fie filmat, exact cum se intampla la examenul auto. Romania este printre țarile cu cele mai multe accidente…

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri un proiect de hotarare prin care cuantumul soldei de grad si salariului gradului profesional detinut de personalul militar, politistii si politistii de penitenciare va fi actualizat proportional cu evolutia salariului de baza minim brut pe tara…

- Sfarșitul de an vine cu vești bune pentru polițiști, categoria profesionala cea mai vitregita de Guvern, dat fiind ca inregistreaza cele mai mari restanțe in aplicarea Legii salarizarii bugetare. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, salariile angajaților MAI vor crește, in medie, cu 450 de lei net. Mai mult,…

- Mii de cadre didactice, elevi si parinti au protestat sambata in capitala ungara in solidaritate cu profesori concediati de la scoli din Budapesta dupa ce au participat la manifestatie considerata ilegala de autoritati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Profesorii au cerut salarii mai mari si…

- Ministerul de Interne din Polonia a anuntat miercuri ca, incepand de anul viitor, refugiatii ucraineni care traiesc in centrele de primire din aceasta tara vor trebui sa inceapa sa achite o parte din costurile intretinerii lor, transmite EFE, informeaza AGERPRES . Exceptii de la aceasta regula se aplica…

- Ministerul de Interne din Polonia a anuntat miercuri ca, incepand de anul viitor, refugiatii ucraineni care traiesc in centrele de primire din aceasta tara vor trebui sa inceapa sa achite o parte din costurile intretinerii lor, transmite EFE. Exceptii de la aceasta regula se aplica minorilor, femeilor…

- Ministerul de Interne din Polonia a anuntat, miercuri ca, incepand de anul viitor, refugiatii ucraineni care traiesc in centrele de primire din aceasta tara vor trebui sa inceapa sa achite o parte din costurile intretinerii lor. Exceptii de la aceasta regula se aplica minorilor, femeilor insarcinate,…

- Guvernul ceh a prelungit controalele la granita cu vecinul din Uniunea Europeana Slovacia pana la 12 decembrie, in timp ce incearca sa incetineasca fluxul ilegal de migranti, a declarat joi Ministerul de Interne de la Praga, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…