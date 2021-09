Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți bistrițeni s-au plans de prezența „Otravii Zeilor” in municipiu, planta care duce la alergii severe. Autoritațile susțin ca NU exista astfel de plante pe domeniul public. Mai mult, s-ar confunda ambrozia cu pelinul. Luna septembrie este luna in care inflorește „Otrava Zeilor”. Ambrozia este…

- S-au reluat lucrarile pentru amenajarea pistelor de biciclete in Viișoara. Iar asta ii nemulțumește pe locuitorii din zona, care s-au trezit cu mașinile blocate in curte! Cititorii Bistrițeanul.ro ne-au trimis noi fotografii și clipuri video care arata bataia de joc la care sunt supuși zilnic de echipele…

- Jandarmii au intervenit in forța ieri, pe o strada din municipiu. Un barbat a snopit in bataie o femeie și un bunic trecut de 80 de ani. Bistrițenii de pe o stradap din municipiu au auzit strigate și urlete, iar apoi au vazut un barbat de lovea o femeie și un bunic. Au sunat rapid dupa ajutoare, așa…

- Deși 2020 a fost un an pandemic, deci instabil, mai ales din punct de vedere financiar, volumul creditelor acordate de banci a crescut substanțial. Surprinzator, pentru anul 2021 se estimeaza o revenire a creditarii intr-un ritm și mai accelerat. In anul 2020, 22% din creditele pentru populație și 28%…

- In jur de 200 de copii care trebuiau sa mearga la creșa ar urma sa ramana acasa, intrucat nu au prins un loc la o instituție preșcolara de stat. Primaria Bistrița incearca sa rezolve problema, iar in toamna inființeaza o creșa cu doua grupe, suplimentand locurile cu 40. Veste buna pentru copiii de pe…

- Astazi a ajuns la Bistrița primul autobuz electric. Bistrițenii vor putea circula cu acesta gratuit. „Primul autobuz electric marca SOR a ajuns la Bistrița, pregatit sa circule, in regim de gratuitate, pe traseul Liniei Verzi. Va urma o perioada de teste, concomitent cu creșterea numarului de stații…

- Primaria Bistrița se gandește sa restricționeze din nou accesul școlilor de șofer in oraș, in special in zonele aglomerate, la orele de varf. De asemenea, se ia in calcul, din nou, mutarea „cartierului” școlilor de șoferi in Viișoara. Proiectele ce se pregatesc a fi implementate și șantierele aferent…