Fast, „God Save The King", ovații, salve de tun și sticle de șampanie deschise la Londra: incoronarea regelui Charles a fost punctul culminant al unui ceremonial britanic prizonier al ritualurilor. O familie regala ce incearca sa-și spele imaginea dupa scandalurile care au facut deliciul tabloidelor, dar insași monarhia Marii Britanii nu se poate smulge dintr-un […]