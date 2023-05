In Marea Britanie, o figura asemanatoare morții cu coasa a fost observata la ceremonia de incoronare a lui Carol al III-lea, relateaza Daily Mail. "Orice mare petrecere atrage invitați nepoftiți, dar fanii familiei regale au ironizat ca ar fi vazut un inger al morții in persoana la Westminster Abbey in timpul incoronarii lui Charles", a relatat editorialista Maria Okanrende, relateaza ria.ru.