Saptamana Nationala a Voluntariatului, organizata la Medgidia. Ce evenimente vor fi organizate

In perioada 15 21 mai 2023 in municipiului Medgidia se va desfasura cea de a XIII a editie a Saptamanii Nationale a Voluntariatului. Sub sloganul: ,,Voluntariatul are impact ndash; sunt in grafic rsquo;rsquo;. Evenimentul… [citeste mai departe]