- Guvernul a adoptat, in seara zilei de 14 mai 2021, modificarea hotararii de prelungire a starii de alerta prin care se renunta la mai multe restrictii, incepand cu 15 mai, a anuntat premierul Florin Citu. „In sedinta de guvern am adoptat modificarea si completarea anexelor 2, 3 la HG 531 din 2021 privind…

- Guvernul a adoptat vineri modificarea hotararii de prelungire a starii de alerta prin care se renunta la mai multe restrictii incepand cu 15 mai, printre care eliminarea portului mastii in spatii deschise neaglomerate si a restrictiilor de circulatie pe timpul noptii, a anuntat premierul Florin Citu.…

- Parlamentarii vor sa opreasca Guvernul sa mai prelungeasca la nesfarșit starea de alerta, pe motiv ca exista riscul ca restrangerea drepturilor și libertaților cetațenești sa devina permanenta. Astfel, potrivit unui proiect de lege depus la Senat, starea de alerta nu va mai putea fi prelungita decat…

- Florin Citu a anuntat ca Executivul va aproba, intr-o sedinta joi, o hotarare pentru prelungirea starii de alerta. Tot atunci va fi luata si o decizie cu privire la restricțiile din noaptea de Inviere. „Maine este decizia, hotararea de Guvern, pentru prelungirea starii de alerta. In hotararea precedenta,…

- Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, a adoptat miercuri o lege care ii ofera lui Vladimir Putin dreptul de a candida pentru doua noi mandate prezidentiale de cate sase ani incepand cu 2024, cand ii expira actualul, informeaza AFP.

- Premierul Florin Citu a anuntat luni ca Guvernul are pregatita o ordonanta de urgenta pentru suspendarea activitatii cluburilor si restaurantelor care nu respecta masurile de protectie sanitara. Aceasta ordonanța va fi adoptata in cazul in care amendamentul pe aceasta tema nu va fi sustinut in Parlament.…

- Guvernul ia in calcul modificarea restricțiilor de circulație, din cauza creșterii numarului de cazuri noi. Surse guvernamentale susțin ca executivul ar urma sa modifice ora de la care se aplica restricțiile de circulație pe timpul nopții. Astfel, circulația in afara locuinței va fi interzisa incepand…

- Fermierii fac un apel catre presedintele Klaus Iohannis pentru a media conflictul dintre ei si Guvern, privind neacordarea despagubirilor de seceta prin Legea bugetului, potrivit unui comunicat al Asociatiei Forta Fermierilor, remis, marti, AGERPRES. ‘Mai sunt cateva ore pana la votul final din Parlament…