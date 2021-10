Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile a ajuns, duminica, in Bucuresti, la 13,6 cazuri la mia de locuitori, potrivit site-ului Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, rata de incidenta a fost de 12,65. Acum o luna, pe 10 septembrie, incidenta COVID-19 in Bucuresti era…

- Incidența cazurilor COVID este in jurul valorii de 3 cazuri la mia de locuitori, in zona municipiilor Turda și Campia Turzii. La Turda sunt inregistrate 162 de cazuri in intervalul 16.09-29.09...

- Guvernul a aprobat noile masuri care se vor lua in localitațile in care rata incidenței depașește 6 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori, cum este și cazul orașului Cluj-Napoca. Masca va deveni...

- Bucurestiul a depasit miercuri incidenta de 3 la mie a cazurilor de COVID-19, urmand sa fie instituite noi restrictii, iar accesul la anumite evenimente sa fie conditionat de certificatului verde, care sa ateste vaccinarea, trecerea prin boala sau existenta unui test negativ. Conform Prefecturii…

- Peste 1.300 de cazuri COVID la Cluj in ultimele doua saptamani. DSP Cluj a transmis datele valabile pentru perioada 30 august-12 septembrie 2021. La Turda sunt 45 de cazuri COVID in ușoara scadere...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis aplicarea unor noi masuri anti-COVID in localitatile Branesti si Domnesti, unde rata de incidenta a COVID-19 cumulata...

- De azi au intrat in vigoare mai multe restricții in localitatea Margau din județul Cluj, unde rata de incidența a cazurilor de COVID a depașit 12 la mie iar cea cumulata la 14 zile a trecut de 7,5 la mie.

- Municipiul a mai atins coeficientul zero in urma cu o luna, pe 26 iunie, insa, ulterior incidența a crescut in momentul in care au reaparut doua cazuri COVID noi. In Cluj-Napoca incidența este...