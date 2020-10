Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost injunghiat de un minor pe o strada din municipiul Vaslui, la fata locului fiind solicitat un echipaj SMURD. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, evenimentul s-a petrecut in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei…

- Incident sangeros la Galați! Un barbat a fost injunghiat, in urma unui scandal aprins intr-un Cazino. Scenele șocante au avut loc chiar in fața salii de jocuri, sub privirile celorlalți clienți și ai angajaților. Cei doi nu se cunoșteau.

- Politistii l-au retinut pe un tanar de 25 de ani din Alba Iulia, care a fost implicat intr-un conflict in care un barbat de 30 de ani a fost injunghiat. Scandalul violent a avut loc intre trei tineri beti, anunta Romania TV. Dupa incident, cei trei agresori au fugit. Ranitul a sunat la 112…

- O crima comisa de un barbat fara adapost in Piața Libertații din municipiul Satu Mare a fost surprinsa de camerele de supraveghere. Conform site-ului local Presa Satu Mare, ucigașul a mai fost ridicat de pe strada de 75 de ori in ultimii 10 ani.Potrivit presasm.ro, un apel la 112 a fost efectuat ieri,…

- Criminalul din Satu mare care a luat viața unui tanar de pe strada, dupa ce l-a injunghiat mortal, ar fi primit 75 de amenzi in 10 ani de zile. Niciuna dintre ele nu a fost platita in tot acest timp.

- Un tanar a murit și alții au ajuns la spital, dupa ce s-au batut cu sabii, securi și pietre, noaptea trecuta, intr-un sat din Vaslui. Totul a inceput din cauza unor neințelegi mai vechi nerezolvate intre membrii a doua grupari de scandalagii.

- Ieri, 3 august 2020, in jurul orei 16.50, polițiștii din Cugir l-au depistat pe un tanar de 17 ani, din comuna Romoș, județul Hunedoara, in timp ce conducea, pe strada Victoriei din Cugir, un moped neinmatriculat și fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de…

- Un tanar care a sarit in ajutorul unei femei agresate pe strada de fostul concubin, in Targu-Neamt, judetul Neamt, a fost injunghiat. Suspectul nu a fost inca prins de politisti, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO Ludovic Orban, anunț de ultima ora privind pensiile: 'Creșterea trebuie sa…