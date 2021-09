Stiri pe aceeasi tema

- Incident miercuri, 8 septembrie, in București, dupa ce un angajat al unei salatorii auto a fost calcat cu mașina de un client, a notat Digi24 . Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri efectueaza acum cercetari pentru tentativa la omor, dupa ce Politia a fost sesizata ca „in parcarea…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri efectueaza cercetari pentru tentativa la omor, dupa ce Politia a fost sesizata ca, in parcarea unui complex comercial, un barbat, angajat al unei societati comerciale, a fost lovit de catre un autoturism. "Avand in vedere faptul…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri efectueaza cercetari pentru tentativa la omor, dupa ce Politia a fost sesizata ca, in parcarea unui complex comercial, un barbat, angajat al unei societati comerciale, a fost lovit de catre un autoturism. "Avand in vedere…

- Un barbat a fost lovit intenționat cu mașina in parcarea unui complex comercial din Capitala, cercetarile in acest dosar fiind preluate de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata, miercuri…

- Politistii Capitalei au depistat, luni, principalul suspect in cazul infractiunii de omor asupra unei femei, comisa pe data de 12 august. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, acesta se ascundea intr-un service auto. "La data de 12 august, in jurul orei 14,00, prin apel 112, Directia Generala de Politie…

- Politistii Capitalei au depistat, luni, principalul suspect in cazul infractiunii de omor asupra unei femei, comisa pe data de 12 august. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, acesta se ascundea intr-un service auto. "La data de 12 august, in jurul orei 14,00, prin apel 112, Directia Generala de Politie…

- Incidentul a avut loc astazi, in jurul orei 14.00. Un bebelus a fost gasit mort, in toaleta unei benzinarii din Capitala, iar autoritațile fac cercetari pentru a stabili cauzele și condițiilor in care s-a produs decesul, a informat Direcția Generala de Politie a Municipiului București. O angajata a…

- Un bebeluș a fost gasit decedat in baia unei benzinarii din bucureștean Teiul Doamnei. La data de 02 iulie a.c., in jurul orei 14:00, Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 7 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, de catre o persoana, angajata la o benzinarie, cu privire la…