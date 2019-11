Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO. Momente speciale la o secție de votare din Germania: Doi miri si cativa nuntasi au venit la vot direct de la nunta Sambata, doi miri au votat la o sectie de votare din Germania, momentul fiind surprins de reprezentantii Ambasadei Romaniei. „Momente speciale la Sectia de Votare nr.181,…

- "Eu am venit sa va ascult, sunteti in campanie electorala, eu am venit sa va ascult de ce faceti asa. Sunt cu colegii mei de la comisia de mediu si am venit sa va ascultam, ne-ati intors la comisie statutul personal silvic, un deputat de la dvs care a vorbit in Parlament si ne-au intors la comisii,…

- Numaratoarea inversa a inceput deja. ”Mangalița”, cel mai nou serial de comedie, va debuta pe micile ecrane duminica, de la ora 20.00. Actorii, insa, s-au distrat pe cinste miercuri seara, la o petrecere ce s-a desfașurat intr-un club din Capitala.

- Aproape 70 de mașini de lux, in valoare de 5,5 milioane de dolari, au fost distruse cu buldozerul in Filipine, la ordinea președintelui Rodrigo Duterte, care a supravegheat distrugerea automobilelor.

- Irina Loghin a povestit momentele cumplite pe care le-a trait acum 6 luni de zile, aceasta suferind un accident vascular care a determinat-o sa iși schimbe stilul de viața. Artista a reușit sa se recupereze rapid , alegand in special sa faca mișcare. Irina Loghin, 80 de ani, a lipsit de pe…

- Romanii care locuiesc in strainatate mai au cateva ore in care pot completa online formularul prin care se inregistreaza ca alegatori la scrutinul prezidențial din luna noiembrie. Cei care doresc sa voteze in strainatate la alegerile prezidentiale se pot inregistra ca alegatori in strainatate prin intermediul…

- Costantin Buica spune ca instituția nu va rambursa cheltuielile facute de PSD la alegerile europarlamentare deoarece documentele, pentru ca acestea au fost semnat de Mircea Draghici, care nu mai era trezorierul partidului la momentul depunerii actelor, potrivit Mediafax. „Legea spune ca atribuțiile…