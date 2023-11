Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a produs, in aceasta seara, la o locuința din localitatea Sanmarghita, comuna Mica. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit de urgența pompierii din cadrul Detașamentului Dej cu o autospeciala pentru stins incendii, un echipaj SMURD, dar și polițiștii. ”Pompierii au intervenit…

- BULETIN INFORMATIV NR. 116Misiunile pompierilor ieseni din ultimele 48 de ore In ultimele 48 de ore, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Mihail Sturdza" al judetului Iasi, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, recuperarii si salvarii persoanelor…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost internat de urgenta in strainatate dupa ce s-a confruntat cu probleme de sanatate. Surse medicale au declarat, pentru Gandul, ca Dragnea a trecut printr-o situatie medicala critica, dar medicii au intervenit la timp si i-au salvat viata.“Da, Liviu Dragnea a fost…

- Un incendiu fara flacara vizibila a starnit alarma in randul pompierilor din București, care au intervenit de urgența cu 18 autospeciale. Misiunea de salvare a durat peste 12 ore, iar zonele din apropiere au fost in pericol, printre care, maternitatea Giulești. Potrivit primelor informații, in subsol…

- Un alt caz șocant zguduie Romania in aceasta zi! O explozie puternica, care a fost urmata de un incendiu a avut loc intr-un bloc din județul Sibiu. Mai multe persoane au fost evacuate din blocul care a fost cuprins de flacari. Doi oameni și-au pierdut viața in incidentul cumplit. Iata ce a transmis…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, apreciaza ca modul in care au intervenit pompierii, dupa prima explozie de la Crevedia, a fost unul corect, avand in vedere ca acestia au luat masuri pentru a evacua populatia, pentru a limita pagubele si in vederea racirii cisternelor,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, apreciaza ca modul in care au intervenit pompierii, dupa prima explozie de la Crevedia, a fost unul corect, avand in vedere ca acestia au luat masuri pentru a evacua populatia, pentru a limita pagubele si in vederea

- Un barbat a fost grav ranit dupa ce a cazut, duminica, de la etajul 3 al unui bloc din orasul Negresti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Pompierii au intervenit in sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, solicitat pentru…