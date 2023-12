Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul din Alba care, aflat sub influenta alcoolului, a provocat un accident pe DN1 in urma caruia trei tineri au decedat, a fost plasat in arest la domiciliu. Hotararea nu a fost contestata de catre procuror.

- Un tanar din Alba Iulia a evadat din arest la domiciliu. A fost reținut de polițiști și s-a ales cu un nou dosar penal Un tanar din Alba Iulia s-a ales cu un nou dosar penal dupa ce a evadat din arest la domiciliu. Mai exact, acesta este judecat intr-un dosar penal și se afla in arest la domciliu, insa…

- Un tanar de 19 ani din Alba a EVADAT din locuința unde era arestat la domiciliu și a fost prins de polițiști: Ce pedeapsa va primi Un tanar de 19 ani din Alba a EVADAT din locuința unde era arestat la domiciliu și a fost prins de polițiști: Ce pedeapsa va primi La data de 15 noiembrie 2023, polițiștii…

- O femeie de 26 de ani, din municipiul Bacau, banuita de savarșirea infracțiunii de evadare, a fost reținuta de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacau. Din cercetari a reieșit ca, pe 07 noiembrie, in jurul orei 15:00, o patrula de poliție din cadrul Secției 2 Poliție Bacau, impreuna cu…

- Deneș Tiberiu, barbatul din Alba care a ingrozit Timișoara dupa ce a ucis o batrana, a vrut sa fie lasat in arest la domiciliu Deneș Tiberiu, barbatul de 47 de ani din Alba, suspectul principal intr-un caz de crima care a ingrozit Timișoara, in luna august a acestui an, ramane in arest preventiv. Este…

- Un barbat din Ocna Mureș a fost trimis in judecata de catre Parcherul de pe langa Judecatoria Aiud pentru savarsirea infracțiunilor de furt calificat si evadare. La data de 29 septembrie 2023, dosarul a trecut de stadiul de masuri și excepții de camera preliminara la Judecatoria Aiud, iar motivarea…

- Barbat din Alba cu hoția in sange: Aflat in arest la domiciliu pentru furt, a evadat ca sa „șuteasca” un telefon și 9 dolari Barbat din Alba cu hoția in sange: Aflat in arest la domiciliu pentru furt, a evadat ca sa „șuteasca” un telefon și 9 dolari Un barbat din Alba a fost trimis in judecata de magistrații…

- Zilele trecute, in urma activitatilor desfasurate de politistii de investigatii criminale a fost identificat un tanar in varsta de 23 de ani, din Buzau, cu privire la care s-a stabilit ca este principalul banuit in cazul unui furt din autovehicul. Fapta fusese sesizata politiei in seara de 27 septembrie,…