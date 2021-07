Închisoare pentru cei care consumă, produc sau recomandă steroizi. „Iubitorii de animale” le testează înainte pe câini Inchisoare pentru cei care consuma, produc sau chiar recomanda steroizi la salile de sport. Legea prin care dupa zece ani a fost reincriminat traficul de anabolizanți a fost votata de Parlament și așteapta sa fie promulgata. Vanzatorii de steroizi ar putea primi și cinci ani de inchisoare. Agenția Naționala Antidoping a cerut pedepse aspre din cauza problemelor de sanatate pe care le provoaca acest consum de substanțe interzise: in unele cazuri, anabolizantele s-au dovedit letale. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

