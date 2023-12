Stiri pe aceeasi tema

- Spaga pentru deszapezire pe Transalpina. Un om de afaceri controversat, condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare Spaga pentru deszapezire pe Transalpina. Un om de afaceri controversat, condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare Un om de afaceri din Bistrita-Nasaud, implicat in afaceri de exploatare…

- PEDEAPSA ASPRA… Ieri la Judecatoria Barlad s-a dat sentința barbatului din comuna Ghidigeni, județul Galați, care și-a rapit fiul de 10 luni din brațele mamei. Totul s-a petrecut pe 17 martie 2021, cand minorul ar fi fost luat cu forța, de tatal sau, Ionuț Pohrib, de 31 de ani, in timp ce se afla cu…

- Primarul orașului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a primit o condamnare definitiva de 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul privind acuzații de luare de mita in forma continuata. Decizia instanței il obliga pe primar sa se predea la cea mai apropiata secție de poliție. Deși polițiștii au efectuat…

- Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, a fost condamnat definitiv, vineri, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. In plus, Curtea de Apel Cluj i-a majorat de la 4 la 5 ani pedeapsa complementara de a fi ales in autoritatile publice. Bunurile lui Chereches, sub sechestru…

- Cate trei ani de inchisoare cu executare au incasat doi indivizi acuzați ca au jefuit un oradean, pe o strada din zona Decebal, in timp ce al treilea a fost trimis in penitenciar pentru doi ani.

- Ieri, 18 octombrie, polițiștii Secției 3 Farcașa au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui tanar de 23 de ani din Salsig. Acesta este condamnat la un an și patru luni de inchisoare cu executare sub aspectul comiterii infracțiunii…

- Fostul mijlocaș de la Dinamo și Rapid, Danuț Lupu (56 de ani), a fost condamnat definitiv la 7 luni și 10 zile de inchisoare cu executare. Acesta are 24 de ore ca sa se predea autoritaților.Fostul jucator a fost condamnat inițial pe 16 februarie la 7 luni și 10 zile de inchisoare, cu executare, pentru…

- Fostul fotbalist Danut Lupu a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare, dupa ce a fost prins conducand fara permis, informeaza Agerpres.