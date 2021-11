Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Tifesti a incalcat ordinul de protectie provizoriu emis pe numele sau in prima saptamana a acestei luni de catre politie, si confirmat de procuror, si si-a lovit fosta sotie cu lopata. Miercuri, el a ajuns in arestul IPJ, dupa ce a fost reținut, iar joi a fost propus la arestare.…

- Un barbat de 39 de ani din Nereju trebuie sa ii plateasca despagubiri de zeci de mii de lei unui vecin pe care l-a agresat in vara anului 2017. Suma pe care o are de achitat acesta a fost majorata in apel, la solicitarea parții vatamate, daunele materiale fiind modificate de 20.000 lei la 22.700 […]…

- Un barbat de 57 de ani din Tataranu a fost condamnat de instanța de fond la 5 ani de inchisoare cu executare pentru tentativa de omor, victima acestuia fiind chiar soția sa, cu care este casatorit de 30 de ani. Incidentul a avut loc in februarie anul trecut in domiciliul comun, cand inculpatul ar fi…

- Cazul de ultraj asupra unui padurar, pe raza satului Capu Codrului, comuna Paltinoasa, prezentat prima data de Monitorul de Suceava, exact cu o saptamana in urma, a dus la o acțiune in forța a polițiștilor și jandarmilor, in catunul de romi de la Capu Codrului. In urma anchetei coordonate de ...

- Condamnare de 2.000 lei amenda penala pentru un barbat din Vrancioaia, acuzat ca in urma cu doi ani și-a agresat un vecin pe fondul unui conflict spontan. Inculpatul, in varsta de 46 de ani, nu a recunoscut ca ar fi avut vreo legatura cu leziunile pe care i le-a provocat parții vatamate, pentru care…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, efectueaza cercetari cu privire la o agresiune savarșita in comuna Campuri. Luni seara, „dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin apelul unic de urgența 112…

- Inchisoare cu executare pentru doi barbați judecați pentru inșelaciune prin metoda „accidentul”, unul dintre aceștia, in varsta de 43 de ani, fiind condamnat la nu mai puțin de 28 de ani, 8 luni și 12 zile de inchisoare. E drept, pedeapsa acestuia pentru respectiva fapta de inșelaciune a fost de doar…

- 5 ani și 2 luni inchisoare cu executare este pedeapsa aplicata de instanța unui focșanean, administrator al unei societați din municipiu, infracțiunile pentru care acesta a fost gasit vinovat fiind evaziune fiscala și delapidare. Sentința nu este definitiva, inculpatul atacand deja hotararea prin care…