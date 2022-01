Închiderea școlilor: milioane de elevi au rămas fără carte Inchiderea școlilor din cauza pandemiei de Covid-19 a provocat pierderi aproape „ireversibile” in educație in randul copiilor din intreaga lume, avertizeaza Unicef. Peste 616 milioane de elevi raman afectati de inchiderea totala sau partiala a scolilor, se arata in raportul agenției ONU. In multe tari, aceste perturbari,pe langa faptul ca au lipsit milioane de copii […] The post Inchiderea școlilor: milioane de elevi au ramas fara carte first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inchiderea scolilor din cauza pandemiei de coronavirus a provocat pierderi de o amploare aproape „ireversibila” in materie de educatie in randul copiilor din intreaga lume, potrivit UNICEF. Pe langa lipsa accesului la educație, copiilor le este afectata și sanatatea mintala.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca școlile nu vor fi inchise daca vor fi cazuri multe de COVID-19, dar cu puține spitalizari, insa poate fi o „masura temporara”, in situația in care s-ar ajunge la blocarea spitalelor. El a criticat decizia de inchidere a școlilor cand erau cateva sute de…

- Guvernul din Tarile de Jos a anuntat marti ca are in vedere inchiderea scolilor cu o saptamana mai devreme pentru vacanta de Craciun din acest an, in conditiile in care numarul infectarilor cu coronavirus ramane ridicat, iar spitalele se lupta sa faca fata unui val de pacienti cu COVID-19, relateaza…

- COVID-19 afecteaza copiii la o scara fara precedent, provocand cea mai mare criza resimtita de copii pe care a cunoscut-o UNICEF in toata activitatea sa de 75 de ani, afirma agentia ONU dedicata copiilor intr-un raport publicat joi. Raportul estimeaza ca alte 100 de milioane de copii traiesc acum in…

- Curtea Suprema din India a dispus luni autoritatilor sa inchida birourile din capitala New Delhi si din orasele invecinate, permitand catorva milioane de angajati sa lucreze de acasa in timp ce oficialii cauta modalitati de reducere a poluarii atmosferice periculoase care a condus la inchiderea scolilor,…

- ​​AUR considera impunerea cotei de 60% cadrelor didactice vaccinate ca fiind discriminatorie și care afecteaza în special mediul rural, din cauza lipsei de acces a elevilor la tehnologie. În acest context, AUR cere de urgenta Ministerului Educației sa revina asupra deciziei de a condiționa…

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, spune ca a ales pragul de 60% de vaccinare pentru personalul din unitațile de invațamant pentru desfașurarea cursurilor cu prezența fizica ca o varianta de „compromis”, care „asigura un mediu mai sigur pentru elevi și profesori”. Astazi, aproximativ 1,8 milioane…

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, spune ca a ales pragul de 60% de vaccinare pentru personalul din unitațile de invațamant pentru desfașurarea cursurilor cu prezența fizica ca o varianta de „compromis”, care „asigura un mediu mai sigur pentru elevi și profesori”. Astazi, aproximativ 1,8 milioane…