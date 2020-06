Începutul lui iulie – ”de foc”. Caniculă și furtuni, în toată țara Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a anuntat cum va fi vremea la inceputul lunii iulie. „Cu siguranta vom vorbi si de indicele de disconfort termic accentuat, pentru ca valorile de temperaturi in crestere, asociate si cu umezeala sporita in atmosfera, genereaza atingerea si depasirea acelor 80 de unitati de care tot vorbim atunci cand incep primele zile de canicula in tara. Nu trebuie sa neglijam nici acele furtuni de vara, pentru ca in conditiile in care vom avea temperaturi in crestere de la o zi la alta si coroborate cu acest raport de umezeala sporit este posibil sa vorbim mai des… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

