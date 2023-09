Început de an școlar în sunet de sirene și amenințări cu bombe, în Ucraina Vineri, 1 sepembrie, in sunet de sirene și amenințari cu bombe, a inceput un nou an școlar pentru 3,6 milioane de copii ucraineni, dintre care 400.000 sunt refugiați in alte țari. Poliția a anunțat ca au fost numeroase alerte cu bombe in școlile din Kiev fiind nevoita sa treaca la evacuari generale. Am primit informații despre prezența de bombe in școlile din Kiev (…) Toate unitațile de invațamant sunt controlate de poliție in capitala Ucrainei, a precizat un inspector in Telegram. Chiar daca luptele se dau in estul și sudul țarii, totuși marile orașe care se afla la distanța de liniile frontului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

