- Prof. Rafila: „La 1 iunie vor fi comunicate noi masuri de relaxare. Implementarea va veni mai tarziu!. Prof. dr. Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al OMS, a prezentat, in exclusivitate la Antena 3, situația epidemiologica la nivelul Romaniei. In ciuda faptului ca numarul de cazuri noi a…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, subliniaza faptul ca, in prezent, epidemia de coronavirus din Romania este una moderata. Medicul atrage atentia si asupra faptului ca bolile care reprezinta principalii factori de risc ai mortalitatii in cazul coronavirusului…

- Dupa ce Klaus Iohannis a motivat neinceperea scolilor in Romania dand exemplu ce s-a petrecut in Franta dupa redeschiderea unor școli, exemplu dovedit de Libertatea fals, realizatorul TV Mircea Badea a declarat ca "ceea ce a facut Iohannis este un fake news" si ca presedintele "ar trebui inchis"."Presedintele…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va asigura, prin misiunile diplomatice, reprezentarea Romaniei in cadrul tuturor reuniunilor care vor fi organizate pe durata mentinerii starii de urgenta in Romania, in special la nivelul Uniunii Europene, Consiliului Europei, NATO, ONU, indiferent de domeniul…

- „Noi ne menținem la un nivel de decese scazut, doar 2%. In Italia, media e de 10%. Pentru ca acolo s-au imbolnavit foarte mulți batrani. La categoria peste 70 de ani, mortalitatea este mare, de 25-30%. Trebuie sa ii protejam pe batrani, ca sa nu se imbolnaveasca și sa nu blocheze sistemul de sanatate",…

- Peste 200 de medici si cercetatori romani au semnat o scrisoare deschisa in care cer testarea in masa a populatiei folosind teste rapide. Și Declic a lansat o petitie in care testarea cat mai multor persoane folosind testele rapide, anunța MEDIAFAX.In prezent, in Romania se fac doar teste…

- Toate evenimentele fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, vor fi suspendate cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta, a anuntat, marti, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, scrie Agerpres.Starea de urgenta a fost decretata la 16 martie de…