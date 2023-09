Începe școala! Unii elevi sunt realocați în alte unități, alții învață în aceleași clădiri vechi Mai sunt doar cateva zile pana la inceperea școlii și Inspectoratul Școlar București nu are o situație centralizata cu toate școlile aflate la inceput de an școlar in reparații. La Școala nr.146 /Școala I.G. Duca din sectorul 5, unitate de invațamant incadrata in clasa de risc seismic II, copiii vor fi realocați in trei alte spații. Școala Generala nr. 146, cunoscuta mai ales ca Școala Generala I.G.Duca din șoseaua Panduri, sectorul 5, funcționeaza intr-o cladire veche incadrata in clasa de risc seismic II. Din acest an școlar, cladirea veche va intra intr-un program de reabilitare. Astfel, copiii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

