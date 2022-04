Incepe Saptamana Mare, numita si Saptamana Patimilor, ultima și, totodata, cea mai aspra din postului Pastelui. Este, de fapt, o saptamana distincta a postului, adaugandu-se celor 40 de zile propriu-zise de post, și amintește de patimile lui Iisus. In aceasta saptamana ar trebui sa ne linistim și sa ne reculegem, dupa cum spun și Sfinții Parinți. Luni și marți,in Biserici se citesc Evangheliile. In Lunea din Saptamana Mare se scoate totul din casa la aerisit, se spala si se varuiesc casele. In Marțea cea mare sau cea seaca preoții citesc in biserica Pilda celor 10 fecioare, care se pregatesc pentru…