Saptamana Mare reprezinta perioada cuprinsa intre Duminica Floriilor, care anul acesta au fost pe 25 aprilie, pana in Sambata Mare, respectiv 1 mai 2021. Saptamana Mare are rolul de a pregati credincioșii pentru Invierea Mantuitorului. I se mai spune Saptamana Patimilor și este cea mai aspra saptamana a Postului Sfintelor Paști, amintind de patimile Domnului Iisus […] Articolul Incepe Saptamana Mare. Ce sarbatori și tradiții sunt in aceasta perioada apare prima data in Mesagerul de Covasna .