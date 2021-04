Stiri pe aceeasi tema

- Modul in care a procedat Florin Cițu, inaintand președintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu fara consultarea conducerii Alianței USR PLUS și a Coaliției, este absolut inacceptabil, transmite Dacian Cioloș.

- Birourile Naționale USR PLUS se reunesc intr-o ședința online care are loc de la 12:00. Ședința este provocata de demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații. Unul dintre principalele scenarii de lucru discutate acum in Alianța USR PLUS este ramanerea la guvernare, in coaliție cu PNL și…

- Liderul deputatilor Aliantei USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri, la Digi24, ca decizia premierului de a-l demite pe Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii „nu este justificata”, mai ales ca luni a fost o discutie a Coalitiei in care parea ca lucrurile s-au clarificat.„Este un…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, va fi demis impreuna cu secretarul de stat Andreea Moldovan. Decizia a fost luata de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. Demiterea lui Vlad Voiculescu are loc dupa saptamani de tensiuni și discuții…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dezbate, marti, sesizarea Aliantei pentru Unirea Romanillor fața de hotararea Parlamentului 31/2020 prin care a fost acordata increderea cabinetului condus de liberalul Florin Citu. Liderul senatorilor AUR, Claudiu Tarziu, reclama faptul ca nu au fost indeplinite,…

- Curtea Constitutionala discuta marti sesizarea Aliantei pentru Unirea Romanillor (AUR) privind hotararea Parlamentului 31/2020 prin care a fost acordata increderea Guvernului condus de premierul Florin Citu. Liderul senatorilor…