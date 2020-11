Începe procesul şoferului acuzat că a ucis în bătaie un pieton Curtea de Apel Craiova a dispus inceperea judecatii in dosarul in care un craiovean de 31 de ani este acuzat ca a batut un barbat de 41 de ani, din Gradinile, Olt. Victima a decedat dupa cateva zile, la un spital din București. Incidentul a avut loc in decembrie 2019, in Craiova. Altercatia in urma careia barbatul de 41 de ani și-a pierdut viața a avut loc in decembrie 2019, pe strada Doljului din Craiova. Victima locuia in Italia, iar inainte de Craciun venise in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna. Procurorii spun ca, pe 21 decembrie, barbatul a mers la o intalnire cu fostii colegi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Condamnat definitiv in patru dosare penale, omul de afaceri craiovean Genica Boerica a formulat, saptamana acesta, doua cereri de eliberare condiționata din penitenciar. Ambele acțiuni au fost depuse la Judecatoria Drobeta Turnu Severin. Genica Boerica a ajuns in penitenciar la sfarșitul lunii august…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa condamne la patru ani si sapte luni de inchisoare un craiovean de 57 de ani, acuzat de tentativa de omor. Anchetatorii susțin ca inculpatul a injunghiat un barbat dupa o altercatie izbucnita intr-un bar din cartierul Craiovita Noua. Incidentul a…

- O invatatoare care era infectata cu virusul SARS CoV-2 a decedat sambata la Spitalul Judetean din Slatina. Informatia a fost confirmata de prefectul judetului Olt, Florin Homorean. Victima de 55 de ani avea boli cronice. Noi restrictii in Romania in contextul COVID. Tataru: "Vom avea sedinte…

- Procurorii DIICOT au dispus, ieri, efectuarea unor perchezitii la locuințele unor persoane suspectate de comiterea unor infractiuni de fals si dare de mita.Perchezitiile au fost facute in Bucuresti si alte 19 judete. Anchetatorii sustin ca au fost vizate persoane care, in schimbul unor sume de bani,…

- Un barbat din județul Timiș este banuit ca și-a omorat mama și apoi a ingropat-o pentru a-și acoperi urmele. El a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș. Procurorii au inceput joi acțiunea in instanța, barbatul fiind judecat intr-un dosar de violența in familie,…

- Intr-o postare pe o rețea sociala, Alexandru Cumpanașu susține ca a existat o discuție intre Gheorghe Dinca și Aurel Moldovan, avocatul familiei Maceșanu, pe parcursul careia presupusul criminal din Caracal ar fi marturisit faptul ca a rapit-o pe Alexandra, nepoata lui, dar ca nu ar fi omorat-o.Cumpanașu…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, saptamana trecuta, inceperea judecatii in dosarul in care un craiovean de 31 de ani este acuzat ca a batut un barbat de 41 de ani, din Gradinile, Olt. Acesta din urma a decedat dupa cateva zile. Incidentul a avut loc anul trecut, inainte de Craciun, in Craiova.…

- Procurorii care au anchetat cazul cetațeanului iranian, decedat dupa ce a cazut de la etajul 5 al unui hotel din București, au clasat dosarul. Anchetatorii au stabilit ca iranianul s-a sinucis. Incidentul s-a...