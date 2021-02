Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, sotia printului Harry, a castigat joi actiunea in justitie intentata in Marea Britanie impotriva trustului Associated Newspapers, editorul tabloidului Mail on Sunday, pe care l-a dat in judecata pentru incalcarea vietii private dupa publicarea unei scrisori

- Congresmenii desemnati procurori in noul proces de "impeachment" impotriva lui Donald Trump au sustinut ca acesta a procedat la "cea mai grava violare a Constitutiei comisa vreodata de un presedinte american" prin "incitarea" partizanilor sai sa atace...

- Mii de oameni au participat, duminica, la Amsterdam, la o manifestatie neautorizata impotriva guvernului olandez si a lockdown-ului decis in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.

- Cel putin 10.000 de oameni au manifestat sambata la Viena impotriva masurilor sanitare adoptate pentru a combate coronavirusul, cerand intre altele demisia guvernului si denuntand "presa mincinoasa", relateaza AFP, EFE si Reuters.

- Peste un milion de locuitori din Israelul au fost vaccinați impotriva Covid-19, țara avand cea mai mare rata din lume. Astfel, Israelul are o rata de 11,55 vaccinuri la 100 de persoane, fiind urmat de Bahrain, cu o rata de 3,49 și Marea Britanie, cu 1,47, potrivit site-ului care centralizeaza datele…

- La capatul firului 112 de multe ori se afla adevarati eroi. De acest lucru a dat dovada un operator care a inteles in timpul unui apel aparent fals in care o tanara ii spunea sa-i aduca o suma de bani, ca de fapt era tinuta ostatica.

- Cateva mii de oameni s-au adunat duminica in centrul Varsoviei pentru un nou protest antiguvernamental, in seria manifestatiilor lansate pe plan national dupa decizia de la sfarsitul lui octombrie a tribunalului constitutional de a interzice avorturile chiar si in cazul unor grave

- Confruntari intre grupuri de manifestanti si fortele de ordine au continuat sambata seara la Paris, dupa o zi de proteste impotriva unei legi asupra securitatii in Franta, informeaza AFP.