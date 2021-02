Începe marea RESTRUCTURARE la TAROM Durata estimata pentru implementarea masurii este de 6 luni, conducand la o reducere medie anuala a costurilor de personal ale companiei estimata la aproximativ 8 milioane euro. S-a aflat cand se termina pandemia. Cați ani vom mai purta masca de protecție "Compania Tarom anunta ca a initiat proiectul de restructurare a personalului, una dintre componentele esentiale ale planului de redresare a companiei. Aceasta masura face parte dintr-un program extins de procedee in baza caruia Comisia Europeana a aprobat statului roman acordarea unui imprumut de salvare pentru TAROM la inceputul anului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

